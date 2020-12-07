У Зеленського обговорили підготовку до масової вакцинації в Україні

В Україні триває підготовка до закупівлі вакцини проти COVID-19 та масової вакцинації громадян.

Процеси тримає на контролі очільник держави Володимир Зеленський, наголосили в пресслужбі Офісу президента України (ОПУ). Про це, а також про ситуацію з поширенням і протидією пандемії йшлося на традиційній селекторній нараді в ОПУ 7 грудня.

За словами президента, влада повинна мати чіткі алгоритми дій під час вакцинації: хто буде вакцинуватися першим, скількох пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, як допомогти медзакладам із процесом, оскільки таку масову вакцинацію у світі робитимуть уперше.

Як проінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за минулий тиждень кількість тих, хто захворів на COVID-19, в Україні суттєво зменшилася порівняно з попередніми періодами.

Так, із 30 листопада до 6 грудня було виявлено 89 322 хворих, позаминулого тижня – 96 936 недужих. Тобто захворіло на 7,6 тисячі людей менше, водночас кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тис. щотижня, наголосив прем’єр.

Також на нараді міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що з листопада в країні збільшилася на понад 15 тисяч кількість ліжок, під'єднаних до кисню. За його словами, деякі області перевиконують план, деякі, зокрема Дніпропетровщина та Донеччина, – недовиконують його.

За інформацією Степанова, за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген. Усього до кінця року міністерство закупить 1,3 млн таких тестів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запропонувала заражати молодих здорових людей коронавірусом, щоб прискорити розроблення вакцини.

Думки вчених із цього приводу розділилися. Прихильники таких випробувань стверджують, що ризики COVID-19 для молодих і здорових мінімальні, а користь для суспільства висока. У ВООЗ на закритій від публіки та учасників дослідження зустрічі обговорять можливі проблеми з такими випробуваннями на людях.