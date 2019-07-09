Кінець блокаді? У Зеленського хочуть підіграти Росії з Кримом

В Україні бурхливо обговорюють заяву скандального радника президента Володимира Зеленського, кандидата у народні депутати від партії "Слуга народу" Данила Гетьманцева про необхідність відновити подачу прісної води до анексованого Криму.

Яка ймовірність реалізації цієї ідеї і в чому загроза — з'ясовував OBOZREVATEL.

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"Відключаючи воду в окупованому Росією Криму, Україна шкодить своїм же громадянам", — таку заяву зробив кандидат у нардепи від президентської партії Данило Гетьманцев.

За його словами, в самій політичній силі ще не сформована позиція з цього питання, але сам радник президента переконаний, що це не тільки шкодить кримчанам, але ще і абсолютно даремне як метод повернення анексованої території.

Данило Гетьманцев Politeka.net

"Мені здається, що це не той метод, який треба використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", — заявив він.

Гетьманцев виявився не єдиним у своїй заяві, його думку підтримав колишній представник президента у Криму Борис Бабін, втім, його позиція виявилося менш кардинальною. Він пропонує відновити подачу води через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію Північної частини анексованого півострова.

На його думку, відновлення водопостачання 400-кілометровим каналом "буде крахом усіх надій на деокупацію, це буде державною зрадою у кримінально-правовому сенсі, і, звісно, це буде зрадою інтересів українського народу", але при цьому Україна зі свого боку може піти на переговори.

"Наприклад, у нас є територія Північного Криму, це два мономіста — Красноперекопськ і Армянськ, які сьогодні найбільше потерпають від відсутності води, бо підприємства скоро закриватимуться, водні горизонти порожні, і звідти люди їхатимуть найперше", — розповів Бабін.

Борис Бабін УНІАН

Бабін вважає, що українська сторона може запропонувати РФ відновити водопостачання, що допоможе уникнути гуманітарної катастрофи і перетворити півострів "на пустелю".

Втім, без будь-яких кроків щодо деокупації поставка води здійснюватися не буде.

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Крим перетворюється на пустелю

Північно-Кримський канал був перекритий у квітні 2014 року завдяки діям українських та кримськотатарських активістів, а також рішенню влади. Вода з материкової частини забезпечувала близько 85% потреб півострова у прісній воді.

До Криму з Дніпра постачалося близько 1 млрд куб. м води на рік, тепер же півострів забезпечують водою лише з водосховищ і підземних джерел. На півострові є 22 водосховища загальним об'ємом 334,2 млн. куб. м, що втричі менше, ніж раніше споживав півострів.

Це призвело до катастрофи в аграрному секторі. Щороку так звана влада Криму заявляє про зниження врожайності. Найбільше страждають зернові та бобові культури, а рис, який вважався одним із найкращих у світі, взагалі перестали вирощувати.

Щороку окупанти втрачають від відсутності води сотні мільйонів рублів. А їхні заяви про впровадження у Криму систем опріснення води залишилися тільки розмовами через дорожнечу.

Відсутність води позначається і на екології півострова, чого лише варта торішня катастрофа на заводі "Кримський Титан", з відстійника якого трапився викид сірчаної кислоти. Постраждали тисячі жителів прилеглого Армянська, у місті навіть була проведена евакуація.

Крім цього, за даними екологів, через 10–15 років дві третини окупованого Криму перетворяться на пустелю.

Північно-Кримський канал newday.kherson.ua

"Росія питання Криму закрила"

Втім, самі ж кримчани вкрай негативно висловилися щодо ідей Гетьманцева і Бабіна, зазначивши, що в обох немає ніяких повноважень говорити про можливе зняття водної блокади.

За словами переселенця з Криму, економічного експерта, експерта з питань тимчасово окупованих територій "Майдану закордонних справ" Юрія Смілянського, водна блокада є одним з методів впливу України на Росію, яких у нас є не так багато.

"Подача прісної води до Криму, хоч це може звучати дещо цинічно, це один із козирів, а часткова розміна козирів не є інструментом досягнення конкретної мети", — сказав Смілянський у коментарі OBOZREVATEL.

Зі свого боку генеральний директор кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що не Гетьманцев із Бабіним влаштовували водну блокаду. Більше того, вона була організована на прохання кримських татар, які проживають у Криму, щоб окупанти не отримували жодних ресурсів з материкової України.

До того ж Іслямов зазначив, що на території анексованого півострова розміщені російські війська:

"Для кого Гетьманцев збирається подавати воду? Для російських військових? Чи він зможе відокремити воду для цивільних від військових?"

Північно-Кримський канал Крим.Реалії

Не вірять кримчани і у можливість навіть часткової деокупації півострова. Смілянський вказав на те, що Росія поки закрила для себе питання Криму.

"Тому ми можемо говорити про різні варіації звільнення Криму. Можливо, коли півострів будемо деокуповувати поетапно, а не відразу: Північна частина, Центральна частина, Південно-Західні частини тощо — так. Коли ми прийдемо до того моменту і побачимо з боку Росії кроки з деокупації Криму, ми будемо обговорювати умови, зокрема і подачі води", — каже Смілянський.

"На сьогодні хотілося б, але реальність такого варіанту близька до нуля, і навіть не тому, що Росія сьогодні не готова до переговорів щодо Криму, для неї питання півострова закрите", — додав він.

Іслямов же вважає такі заяви лише самопіаром і нерозумінням того, ким є російський президент Володимир Путін і чого варті домовленості з ним.

"Ніхто воду подавати не буде, для нас це принципово, і ні про яку торгівлю мови бути не може. Крапка", — заявив він.

Крім того, в разі, якщо нова влада дійсно вирішить зняти водну блокаду з Криму, Іслямов обіцяє всіляко цьому перешкоджати.

"За всіх кримських татар говорити не буду, але особисто я стоятиму там з усіма тими, хто підтримує мою позицію, і поки будуть сили і можливості, ми не дозволимо це зробити", — сказав кримчанин.

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