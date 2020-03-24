Офіс президента звернувся до голів облдержадміністрацій та Київської міської держадміністрації, що ті були готовими безоплатно надати допомогу в харчуванні для військовослужбовців ЗСУ.

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Складна ситуація склалася через затримку підписання контрактів з компаніями-постачальниками харчування в армію, розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Офісу президента Ганна Коваленко, яка направила їм відповідні листи.

prm.ua

"Компанії, які повинні були надавати послуги з харчування до військових частин ЗСУ, поінформували Міноборони України, що в зв'язку з коронавірусів і, як вони вважають," форс-мажором "не в змозі цього забезпечити. Міністерство оборони прийняло рішення продовжити до 31 грудня 2020 року договори про закупівлю послуг з харчування, які діяли в попередньому році. Підготували відповідні зміни в бюджет, затвердили їх на Кабміні. Тепер зміни чекають рішення Верховної Ради ", – зазначила вона.

За словами Коваленко, попередньо вдалося домовитися з постачальниками поза договорів продовжувати постачати військові частини ЗСУ до 25 березня.

"Щоб забезпечити безперебійні поставки, були залучені голови ОДА, щоб вони тримали контакт з військовими частинами, які дислоковані в їх областях, і в разі необхідності всіляко сприяли обороні держави", – заявила Коваленко.

За словами заступника міністра оборони Олексія Марценюка, що Кабмін терміново подав законопроект про продовження договорів 2019 року, тепер його повинен розглянути парламент.

"Усвідомлюючи категоричну неприпустимість зриву харчування військовослужбовців, командирам в \ ч був на підставі листа Офісу президента донесено алгоритм взаємодії з органами місцевої влади в разі настання екстреної ситуації", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Міноборони України звернулося до Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха та катастрофи (EADRCC) з проханням сприяти в отриманні гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусів в ЗСУ.

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