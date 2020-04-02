У Зеленського анонсували пік пандемії коронавірусу в Україні: названі терміни

Україна вийде на пік епідемії коронавірусу COVID-19 до кінця квітня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як заявив в інтерв'ю "Українській правді" радник президента України Ігор Новіков, у цій ситуації цілком можна застосувати принцип "раніше сядемо – раніше вийдемо".

Ігор Новіков

"Головне – робити це відповідально і організовано. Поводитися в публічних місцях так, як ніби ви вже є носієм", – зазначив він.

Новіков нагадав, що стабільного протоколу лікування COVID-19 немає, імунітету до нього немає, вакцини теж.

"Глобальне завдання зараз – працювати на тестування, карантин або на соціальне дистанціювання, щоб виграти, в тому числі, і час", – додав радник Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біолог Джордж Віттемьер з Університету штату Колорадо (США) назвав спосіб уникнути нових хвиль коронавірусу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал