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2 квітня • оновлено в 09:51
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У Зеленського анонсували пік пандемії коронавірусу в Україні: названі терміни

6.8т
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Україна вийде на пік епідемії коронавірусу COVID-19 до кінця квітня.

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Як заявив в інтерв'ю "Українській правді" радник президента України Ігор Новіков, у цій ситуації цілком можна застосувати принцип "раніше сядемо – раніше вийдемо".

Ігор Новіков

Ігор Новіков

"Головне – робити це відповідально і організовано. Поводитися в публічних місцях так, як ніби ви вже є носієм", – зазначив він.

Новіков нагадав, що стабільного протоколу лікування COVID-19 немає, імунітету до нього немає, вакцини теж.

"Глобальне завдання зараз – працювати на тестування, карантин або на соціальне дистанціювання, щоб виграти, в тому числі, і час", – додав радник Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біолог Джордж Віттемьер з Університету штату Колорадо (США) назвав спосіб уникнути нових хвиль коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
президент вірус
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