У Зеленського анонсували пік пандемії коронавірусу в Україні: названі терміни

Україна вийде на пік епідемії коронавірусу COVID-19 до кінця квітня.
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Як заявив в інтерв'ю "Українській правді" радник президента України Ігор Новіков, у цій ситуації цілком можна застосувати принцип "раніше сядемо – раніше вийдемо".
Ігор Новіков
"Головне – робити це відповідально і організовано. Поводитися в публічних місцях так, як ніби ви вже є носієм", – зазначив він.
Новіков нагадав, що стабільного протоколу лікування COVID-19 немає, імунітету до нього немає, вакцини теж.
"Глобальне завдання зараз – працювати на тестування, карантин або на соціальне дистанціювання, щоб виграти, в тому числі, і час", – додав радник Володимира Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, біолог Джордж Віттемьер з Університету штату Колорадо (США) назвав спосіб уникнути нових хвиль коронавірусу.
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