У парку на півдні України вперше помітили рожевих фламінго. Рідкісні фото

На Тилігульському лимані, який розташований на кордоні Одеської та Миколаївської областей, вперше помітили рожевих фламінго.

Рідкісні фото цих екзотичних птахів опублікували на сторінці Регіонального ландшафтного парку Тилігульський у Facebook, відзначивши, що першою зграю помітив співробітник рекреаційного об'єкту Павло Панченко.

Рожеві фламінго на Тилігульському лимані Ігор Гержик

Рожеві фламінго на Тилігульському лимані Ігор Гержик

Одразу після цього на акваторію лиману виїхали наукові співробітники, щоб поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх. У результаті вчені нарахували п'ять птахів.

"Рожевий фламінго – єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього СРСР, у казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащітастисор. В Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, у гирлі річки Рони (Південна Франція), а також у Лас-Марісмасі в Південній Іспанії та в заповіднику Станьйо ді Молентарджіус у Кальярі, на півдні острова Сардинія", – розповіли в Тилігульському ландшафтному парку.

Рожеві фламінго на Тилігульському лимані Ігор Гержик

Рожеві фламінго на Тилігульському лимані Ігор Гержик

Рожеві фламінго на Тилігульському лимані Ігор Гержик

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