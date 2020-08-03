У Запорізькому СІЗО один ув'язнений викупив всі місця в VIP-камері

У Запорізькому слідчому ізоляторі один з ув'язнених викупив для себе все місця в камері підвищеного комфорту.

Про це повідомили на сайті омбудсмена. Кожне з трьох місць в комфортній камері стоїть 3410 грн в місяць.

У той же час в ході візиту в пенітенціарний заклад Запоріжжя співробітники офісу омбудсмена і громадські активісти встановили, що частина звичайних камер знаходиться в незадовільному стані.

"Стіни і стеля цих камер покриті грибком і цвіллю. Ув'язнені скаржаться на неналежні комунально-побутові та санітарно-гігієнічні умови (відсутність зливних бачків, зношеність матраців, подушок і ковдр, обмежений доступ до питної води, наявність в камерах тарганів і клопів). Причиною цього є зберігання в камерах великої кількості харчових продуктів і недотримання санітарно-гігієнічних вимог самими ув'язненими, незважаючи на заходи дезінсекції, які приймає адміністрація установи", – сказано в звіті омбудсмена.

Під час спілкування з засудженими та особами, узятими під варту, члени моніторингової групи не отримали скарг на тортури, жорстоке чи принижуюче гідність поводження і покарання.

Частина звичайних камер знаходиться в незадовільному стані (Офіс омбудсмена)

Перевіряючі відзначили зношеність матраців, подушок і ковдр (Офіс омбудсмена)

Стіни і стеля деяких камер покриті грибком і цвіллю (Офіс омбудсмена)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 8 травня, в слідчих ізоляторах України почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.

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