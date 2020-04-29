У Запорізькій області посилили карантин на травневі свята: що заборонено

У Запорізькій області на травневі свята, 1-3 числа і 9-11, посилені карантинні заходи у зв'язку із захворюваністю на коронавірус COVID-19.

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Таке рішення 29 квітня ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

За словами головного санітарного лікаря області Романа Терехова, посилення карантину на Великдень показало свою ефективність, тому такі ж заходи необхідно вжити на травневі свята.

Що вирішила влада:

Громадянам рекомендовано без нагальної необхідності не виходити на вулицю.

Заборонена робота громадського транспорту, крім з 5:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00 1-3 травня і 9-11 травня.

Посилено контроль щодо заборони відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісових або прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.

Обмежений доступ громадян (без необхідності) до прибережної зони Азовського моря та інших водоймищ.

Проводитимуться перевірки суб'єктів господарювання, які надають санаторно-курортні послуги (бази відпочинку, готелі, гуртожитки, хостели), на предмет дотримання карантину.

Також місцевій владі доручено з 8:00 30 квітня до 8:00 4 травня і з 8:00 8 травня до 23:59 11 травня організувати роботу додаткових КПП на автодорогах, які ведуть до узбережжя Азовського моря: йдеться про автодорогу Т-0820 Якимівка-Кирилівка (в'їзд в село Лиманське з боку Якімовки) і перехрестя вулиць Курортна і Морська м. Приморськ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запорізькій області на ранок 29 квітня було зафіксовано 228 випадків захворювання на коронавірус.

За даними онлайн-карти РНБО, померли 5 чоловік, вилікувався 51.