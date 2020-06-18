У Запорізькій області покарали підозрюваних в крадіжці у літніх людей

В Якимівці Запорізької області місцеві жителі облили зеленкою і змусили бігати по вулиці двох людей, яких запідозрили у крадіжці.

Їх змусили носити з собою плакат з написом: "Ми крадемо у людей похилого віку". Відповідне відео було розміщено в паблік "Це Запоріжжя" в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Людей за нібито крадіжку облили зеленкою та змусили бігати по вулиці

На кадрах видно, що люди, облиті зеленкою, біжать з плакатом, а за ними їде автомобіль і сигналить.

Що саме вони нібито вкрали і у кого, не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі група підлітків поглумилася над українським прапором, одного з них пізніше знайшли і покарали. Дівчину на ім'я Поліна, яка знімала на відео, як двоє хлопців зривають прапор, змусили облити себе зеленкою і вибачатися.