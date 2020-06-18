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У Запорізькій області підозрюваних у крадіжці облили зеленкою та змусили бігати по вулиці

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,4 т.
У Запорізькій області покарали підозрюваних в крадіжці у літніх людей

У Запорізькій області покарали підозрюваних в крадіжці у літніх людей

В Якимівці Запорізької області місцеві жителі облили зеленкою і змусили бігати по вулиці двох людей, яких запідозрили у крадіжці.

Їх змусили носити з собою плакат з написом: "Ми крадемо у людей похилого віку". Відповідне відео було розміщено в паблік "Це Запоріжжя" в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Людей за нібито крадіжку облили зеленкою та змусили бігати по вулиці

Людей за нібито крадіжку облили зеленкою та змусили бігати по вулиці

На кадрах видно, що люди, облиті зеленкою, біжать з плакатом, а за ними їде автомобіль і сигналить.

Що саме вони нібито вкрали і у кого, не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі група підлітків поглумилася над українським прапором, одного з них пізніше знайшли і покарали. Дівчину на ім'я Поліна, яка знімала на відео, як двоє хлопців зривають прапор, змусили облити себе зеленкою і вибачатися.

Україна
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  1. /Суспільство