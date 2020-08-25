У Запорізькій області до Дня Незалежності раптово розцвів бузок. Фото

У місті Пологи Запорізької області в кінці серпня розцвів фіолетовий бузок.

Чагарник зазвичай цвіте навесні, проте напередодні Дня Незалежності одна з місцевих мешканок опублікувала знімки "подарунку природи", передає zp-inform.

Багато хто пов'язує таке явище зі зміною клімату. Адже бузок родом з Персії, там кущ цвіте два рази – навесні і влітку. В українських регіонах таке буває рідко.

У Запорізькій області а наприкінці серпня зацвів бузок zp-inform

У мережі показали цвітіння бузку напередодні Дня Незалежності zp-inform

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