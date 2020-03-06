Рятували 15 лікарів: у Запорізькій області чоловік проковтнув ніж і помер

У місті Кам’янка-Дніпровська у Запорізькій області помер чоловік, якого раніше госпіталізували через те, що він проковтнув ніж.

Як повідомило видання "Energodar NEWS", за його життя боролися 15 лікарів. Як стало відомо, чоловік звернувся до лікарні із скаргами на сильний біль у горлі, порушення функцій ковтання та кровохаркання протягом 9 днів, причину яких він не зміг пояснити.

При обстеженні на рентген знімку, у стравоході простежувався довгий тонкий предмет, схожий на ніж.

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Через те, що транспортування хворого загрожувало спричиненням важких внутрішніх ушкоджень та масивної кровотечі, було прийнято рішення оперувати на місці. Порятунком життя чоловіка займалась команда з 15 медичних працівників – виїзна бригада у складі двох торакальних хірургів, ендоскопіста та реаніматолога КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" Запорізької міської ради та фахівці КНП "Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня".

Ніж вилучили з тіла пацієнта, однак не зважаючи на усі зусилля медиків, пацієнт згодом помер.

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