У Запоріжжі загорілася взуттєва фабрика "Міда": дим видно за сотні метрів

Пожежа сталася в одному з цехів взуттєвої фабрики "Міда"

В Комунарському районі Запоріжжя загорілася взуттєва фабрика "Міда".

Вогонь охопив один із цехів підприємства, повідомляє "Укрінформ" (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця).

У Запоріжжі загорілася взуттєва фабрика "Міда"

На місці події працюють кілька автомобілів Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція.

У Запоріжжі загорілася взуттєва фабрика "Міда"

Також зібралося близько сотні місцевих мешканців. Співробітники ДСНС гасять вогонь зі сходів та з землі.

У Запоріжжі загорілася взуттєва фабрика "Міда"

Як зазначає 061.ua, дим від пожежі видно за сотні метрів від місця загоряння. Причина пожежі поки невідома.

У Запоріжжі загорілася взуттєва фабрика "Міда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 5 червня в Харкові на території торгового центру "Барабашово" сталася велика пожежа.

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