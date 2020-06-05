У Запоріжжі заарештували няню дитсадка, де померла однорічна дитина

Суд у Запоріжжі заарештував няню нелегального дитячого садка, в якому померла однорічна дитина.

Про це повідомила журналістка Марина Моісеєнко в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчинка померла в нелегальному садку

За її словами, суд ухвалив рішення про утримання підозрюваної під вартою.

Як писав OBOZREVATEL:

вихователька з нелегального садка в Запоріжжі подзвонила батькам загиблої дівчинки і сказала, що їхня дитина не дихає. Швидку на місце вона не викликала.

Жінка видалила відео з камер спостереження і намагалася приховати інші сліди НП. Однак частина відео, про яке, нйімовірніше, няня забула, залишилася.

За попередніми висновками, дитина захлинулася блювотними масами.

Вихователька затримана за підозрою в умисному вбивстві, вчиненому щодо малолітньої дитини (п.2 ч.1 ст. 115 КК України).

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