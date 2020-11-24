У Запоріжжі з автобуса виштовхали пасажира, який стояв. Відео

У Запоріжжі на одному з міських маршрутів пасажири виштовхали з автобуса чоловіка, який захотів проїхати стоячи.

Відповідне відео виклали в Instagram-співтоваристві "Це Запоріжжя". У салоні транспортного засобу не виявилося вільних сидячих місць (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Один із пасажирів захотів їхати стоячи. На кадрах видно, що автобус не почав рух.

Поведінка чоловіка обурила інших пасажирів. Вони на нього накричали, вимагаючи вийти.

Після цього двоє хлопців силоміць виштовхали порушника карантинних обмежень із салону.

"Самоорганізація населення в дії. Мужик хотів проїхати стоячи, пасажирам автобуса довелося його вивести самим", – сказано в коментарі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва дівчину без маски ногами виштовхали з трамвая.