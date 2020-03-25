У Запоріжжі вводять режим надзвичайної ситуації

У Запоріжжі, де зафіксували перші чотири випадки захворювання на коронавірус COVID-19, вводиться надзвичайна ситуація.

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Згідно з рішенням виконкому міської ради, вона почне діяти з 14:00. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Володимир Буряк.

"Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!" – написав він.

У Запоріжжі через коронавірус вводять режим надзвичайної ситуації

Водночас міський голова запевнив жителів, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом.

Він також нагадав, що 25 березня на сесії міської ради депутати мають виділити ще 100 млн грн на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режим НС в Україні ввели в таких областях : Житомирська, Чернівецька, Київська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, Донецька, Тернопільська, Черкаська, Львівська та м. Київ.

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