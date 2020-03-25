У Запоріжжі виявили перші випадки зараження на коронавірус

У Запоріжжі зафіксували перші 4 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це в Facebook заявив мер міста Володимир Буряк.

Відомо, що всі хворі недавно повернулися з-за кордону: люди відпочивали в Єгипті і Куршевелі. Вік заражених від 41 до 55 років.

Через загрозу поширення хвороби в місті в середу, 25 березня, вводять режим надзвичайної ситуації.

"Коронавірус вже в Запоріжжі, тому сьогодні з 14:00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайної ситуації в місті. Але я прошу всіх не панікувати і ще раз наполягаю на необхідності залишатися вдома і виходити на вулицю тільки при гострій потребі!" – повідомив Буряк.

Глава міста запевнив, що з бюджету виділять 100 млн грн на потреби медичних установ для лікування пацієнтів.

Додамо, що згідно з даними телеграм-каналу "COVID-19. Запоріжжя" двоє заражених відпочивали в Єгипті, ще двоє в Куршевелі. Точний вік хворих – 41,52,53 і 55 років.

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