У Запоріжжі відбулося масштабне шоу дронів: яскраве відео

Суспільство 09:57, 20.07.2020 Оновлено: 09:59, 20.07.2020

У неділю, 19 липня, ввечері в Запоріжжі відбулося масштабне шоу дронів.

Як повідомляє телеканал TV5, шоу було приурочено до Дня металурга і гірника (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шоу почалося о 23:00. Двісті безпілотників створили синхронний "танець" на висоті понад 100 метрів.

За організацію шоу відповідали фахівці з Франції. Його концепцію запропонувала київська компанія, на ідею відгукнулася група "Метінвест".

18 липня це ж шоу показали в Маріуполі Донецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безпілотник Doosan на водневих елементах здійснив переліт над океаном.

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