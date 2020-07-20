У Запоріжжі відбулося масштабне шоу дронів: яскраве відео
У шоу були задіяні 200 безпілотників.
У неділю, 19 липня, ввечері в Запоріжжі відбулося масштабне шоу дронів.
Як повідомляє телеканал TV5, шоу було приурочено до Дня металурга і гірника (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Шоу почалося о 23:00. Двісті безпілотників створили синхронний "танець" на висоті понад 100 метрів.
За організацію шоу відповідали фахівці з Франції. Його концепцію запропонувала київська компанія, на ідею відгукнулася група "Метінвест".
18 липня це ж шоу показали в Маріуполі Донецької області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, безпілотник Doosan на водневих елементах здійснив переліт над океаном.
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