У Запоріжжі в лікарні від коронавірусу помер 65-річний чоловік, директор одного з місцевих ринків.

Як передає Укрінформ, він помер у ніч на вівторок, 14 квітня. Чоловік перебував у важкому стані.

Про його госпіталізацію стало відомо 7 квітня, до того моменту пацієнт уже три дні перебував на штучній вентиляції легенів.

При цьому перші симптоми чоловік виявив іще 19 березня, але цілий тиждень займався самолікуванням. Після звернення до лікарів у нього спочатку діагностували пневмонію, а вже потім коронавірус.

Відомо також, що чоловік раніше порушив правила карантину і дозволив працювати на своєму ринку кільком підприємцям. Цей факт зафіксувала поліція, склавши на нього адмінпротокол.

У Запоріжжі від COVID-19 помер директор ринку, який порушив карантин Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

З них 270 випадків виявлені за минулу добу. Всього в Україні від інфекції померли 98 осіб, а вилікувалися вже 119.