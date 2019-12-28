Головна Новини
28 грудня • оновлено в 13:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Запоріжжі в лікарні зарізали пацієнта: перші подробиці

3.2т
Читати матеріал російською

У Запоріжжі в одному з медичних закладів зарізали людину.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, НП трапилася в ніч на 27 грудня в 5-ій міській лікарні Запоріжжя.

Злочинець зайшов до палати й завдав пацієнтові кілька поранень ножем.

У Запоріжжі в лікарні зарізали пацієнта

У Запоріжжі в лікарні зарізали пацієнта

pixabay.com

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Запорізькій області, особу підозрюваного вже встановили. Ним виявився чоловік 1973 року народження.

Наразі мотив злочину встановлюється.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває досудове розслідування.

Як писав OBOZREVATEL, в Роздільнянській центральній районній лікарні на Одещині чоловік підірвав гранату Ф-1, внаслідок чого загинув сам і забрав життя ще однієї жінки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
1
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
АТОшники резвятся
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги