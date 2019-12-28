У Запоріжжі в лікарні зарізали пацієнта: перші подробиці

У Запоріжжі в одному з медичних закладів зарізали людину.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, НП трапилася в ніч на 27 грудня в 5-ій міській лікарні Запоріжжя.

Злочинець зайшов до палати й завдав пацієнтові кілька поранень ножем.

У Запоріжжі в лікарні зарізали пацієнта pixabay.com

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Запорізькій області, особу підозрюваного вже встановили. Ним виявився чоловік 1973 року народження.

Наразі мотив злочину встановлюється.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває досудове розслідування.

Як писав OBOZREVATEL, в Роздільнянській центральній районній лікарні на Одещині чоловік підірвав гранату Ф-1, внаслідок чого загинув сам і забрав життя ще однієї жінки.

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