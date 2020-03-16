У Запоріжжі та Миколаєві закривають всі кафе і ТРЦ на карантин через коронавірус

Запоріжжя і Миколаїв закривають на карантин через поширення коронавіруса COVID-19. У містах буде зупинено роботу об'єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб.
Про обмежувальні заходи повідомив голова Запоріжжя Володимир Буряк на сторінці в Faсebook. Заборона стосуватиметься:
• всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
• кафе, ресторанів, підприємств громадського харчування;
• дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;
• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;
• торгово-розважальних центрів;
• всіх ринків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на карантин закрилися Київ, Одеса і Львів.
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