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16 березня • оновлено в 13:25
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У Запоріжжі та Миколаєві закривають всі кафе і ТРЦ на карантин через коронавірус

2.3т
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Запоріжжя і Миколаїв закривають на карантин через поширення коронавіруса COVID-19. У містах буде зупинено роботу об'єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб.

Про обмежувальні заходи повідомив голова Запоріжжя Володимир Буряк на сторінці в Faсebook. Заборона стосуватиметься:

• всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

• кафе, ресторанів, підприємств громадського харчування;

• дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;

• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;

• торгово-розважальних центрів;

• всіх ринків.

У Запоріжжі та Миколаєві закривають всі кафе і ТРЦ на карантин
У Запоріжжі та Миколаєві закривають всі кафе і ТРЦ на карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на карантин закрилися Київ, Одеса і Львів.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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