У Запоріжжі та Мелітополі бізнес збунтувався проти карантину: з'явилися відео масових протестів

У Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.

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Люди скаржаться, що зараз їм буквально доводиться виживати, і попри обмежувальні заходи вийшли на масові пікети або на автострайки. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook місцевий депутат Віталій Рябцев (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Автопікет бізнесу в Запоріжжі Скриншот відео

На кадрах видно, що підприємці зупинилися колоною авто в центрі міста та одночасно почали сигналити на знак протесту.

Що стосується Мелітополя, то там на мітинги вийшли працівники ринків. Вони вступали в суперечки з поліцією та скаржилися на те, що доведені до відчаю, оскільки позбавлені будь-якої фінансової підтримки. Незважаючи на затримання учасників протесту, громадяни не розходилися та свідомо порушували заборону на масові зібрання.

Протести співробітників ринків у Мелітополі Скриншот відео

Протести співробітників ринків у Мелітополі Скриншот відео

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