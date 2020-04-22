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22 квітня • оновлено в 13:10
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У Запоріжжі та Мелітополі бізнес збунтувався проти карантину: з'явилися відео масових протестів

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У Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.

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Люди скаржаться, що зараз їм буквально доводиться виживати, і попри обмежувальні заходи вийшли на масові пікети або на автострайки. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook місцевий депутат Віталій Рябцев (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Автопікет бізнесу в Запоріжжі

Автопікет бізнесу в Запоріжжі

Скриншот відео

На кадрах видно, що підприємці зупинилися колоною авто в центрі міста та одночасно почали сигналити на знак протесту.

Що стосується Мелітополя, то там на мітинги вийшли працівники ринків. Вони вступали в суперечки з поліцією та скаржилися на те, що доведені до відчаю, оскільки позбавлені будь-якої фінансової підтримки. Незважаючи на затримання учасників протесту, громадяни не розходилися та свідомо порушували заборону на масові зібрання.

Протести співробітників ринків у Мелітополі

Протести співробітників ринків у Мелітополі

Скриншот відео

Протести співробітників ринків у Мелітополі

Протести співробітників ринків у Мелітополі

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 березня, на початку карантину, в Запоріжжі торговці місцевих ринків влаштували бунт проти жорстких обмежувальних заходів, які ввела місцева влада для боротьби з коронавірусом.

  • Щоб висловити своє невдоволення, люди вийшли на мітинг під будівлю міської ради.

  • А на початку квітня в Запорізькій області у директора ринку, якого притягнули до адміністративної відповідальності за порушення заборони на роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Запоріжжя
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
даеш всеобщую могилизацию!
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Ба Владимир
Ба Владимир
Иначе эта "власть" нам на голову вылеЗЕт.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как Беларусь и Швеция решили не вводить карантин? Да и в ОРДЛО он не такой строгий. А перекрытие метро - вообще бред.
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