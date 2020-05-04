У Запоріжжі ще в одному гуртожитку знайшли COVID-19: у місті терміново скликали штаб

У Запоріжжі ще в одному гуртожитку, розташованому в Заводському районі, підтвердили випадок зараження коронавірусом.

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Про це в неділю, 3 травня, повідомила пресслужба Запорізької міської ради. За дорученням міського голови Володимира Буряка ввечері відбулося засідання міського штабу для оперативного управління заходами щодо недопущення подальшого поширення COVID-19.

Влада на розголошувала адресу, однак, за даними порталу Zanoza-news, йдеться про гуртожиток на вул. Історичній у районі Кічкас.

У Запоріжжі ще в одному гуртожитку знайшли COVID-19 (ілюстрація) delo.ua

Заразилася жінка, яка мешкала на 4-му поверсі. Повідомляється, що насамперед перевірять 45 її сусідів за поверхом. Всі вони залишатимуться на самоізоляції, відповідне зобов'язання їм запропонують підписати під час взяття аналізу. Біля будівлі встановили пост поліції.

У Запорізькій міськраді підкреслили, що з досвіду гуртожитку в Олександрівському районі міста, де раніше спалахнув коронавірус, всі інфіковані були виявлені на одному поверсі. Тому наразі вирішено обмежити пересування саме жителів 4-го поверху гуртожитку в Заводському районі.

Також починаючи з 4 травня протестувати обіцяють і всіх контактних осіб хворої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі гуртожиток "Молодіжний" став розсадником коронавірусу. Там виявили за день 13 випадків зараження.