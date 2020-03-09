У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала скульптура у 200 кг: деталі трагедії

У Запоріжжі померла дівчинка, на яку 8 березня впала дерев'яна скульптура ведмедя.

Як повідомляє 061, дитина померла в лікарні. Трагедія сталася в парку "Дубовий гай". Дівчинка залізла на дерев'яного ведмедя, але той виявився не закріпленим і впав на неї.

Поруч знаходилися її мати і батько. На момент приїзду медиків і поліції дівчинка перебувала без свідомості. У неї була відкрита черепно-мозкова травма, перелом ноги і руки.

Спочатку повідомлялося, що дитині 10 років. Але даними КП, загибла була 2012 р.н. Відзначається, що медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

"Дубовий гай" actual.today

У Запоріжжі на дитину впала дерев'яна скульптура

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України ст. 367 (службова недбалість) і 115 (умисне вбивство).

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За словами місцевих жителів, місяць тому ця ж конструкція впала поруч з 6-річним хлопчиком: "Тоді дитину ледь не придавило, впала біля нього".

Інший користувач мережі повідомив, що 6 березня статуя лежала на землі, і перед вихідними її просто підняли, не закріпивши, що і стало причиною трагедії.

Місцеві жителі розкрили скандальні деталі трагедії в Запоріжжі kp.ua

У свою чергу директор парку "Дубовий гай" Олег Комаренко заявив, що "поруч були попереджувальні написи про те, що залазити на фігури не можна".

"Проводиться службове розслідування. Є відео, як це сталося. Дитина знаходилася без нагляду батьків, вони прибігли пізніше, після нещасного випадку. Як з'ясувалося пізніше, вони, швидше за все, святкували в одному з кафе", – розповів він.

Міський голова Володимир Буряк також доручив провести службове розслідування з приводу цього нещасного випадку.

Відзначимо, вже кілька років місцева влада говорить про реконструкцію парку "Дубовий гай", половина якого знаходиться в занедбаному стані. Планувалося, що на це виділять понад 380 млн грн.

Запущена частина парку kp.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на дитину впали двері в поліклініці на Виноградарі. Дитина отримала страшні травми і потрапила на операційний стіл.

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