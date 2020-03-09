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9 березня • оновлено в 17:56
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У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала скульптура у 200 кг: деталі трагедії

7.2т
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У Запоріжжі померла дівчинка, на яку 8 березня впала дерев'яна скульптура ведмедя.

Як повідомляє 061, дитина померла в лікарні. Трагедія сталася в парку "Дубовий гай". Дівчинка залізла на дерев'яного ведмедя, але той виявився не закріпленим і впав на неї.

Поруч знаходилися її мати і батько. На момент приїзду медиків і поліції дівчинка перебувала без свідомості. У неї була відкрита черепно-мозкова травма, перелом ноги і руки.

Спочатку повідомлялося, що дитині 10 років. Але даними КП, загибла була 2012 р.н. Відзначається, що медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

"Дубовий гай"

"Дубовий гай"

actual.today

У Запоріжжі на дитину впала дерев'яна скульптура

У Запоріжжі на дитину впала дерев'яна скульптура

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України ст. 367 (службова недбалість) і 115 (умисне вбивство).

Увага, відео 18+

За словами місцевих жителів, місяць тому ця ж конструкція впала поруч з 6-річним хлопчиком: "Тоді дитину ледь не придавило, впала біля нього".

Інший користувач мережі повідомив, що 6 березня статуя лежала на землі, і перед вихідними її просто підняли, не закріпивши, що і стало причиною трагедії.

Місцеві жителі розкрили скандальні деталі трагедії в Запоріжжі

Місцеві жителі розкрили скандальні деталі трагедії в Запоріжжі

kp.ua

У свою чергу директор парку "Дубовий гай" Олег Комаренко заявив, що "поруч були попереджувальні написи про те, що залазити на фігури не можна".

"Проводиться службове розслідування. Є відео, як це сталося. Дитина знаходилася без нагляду батьків, вони прибігли пізніше, після нещасного випадку. Як з'ясувалося пізніше, вони, швидше за все, святкували в одному з кафе", – розповів він.

Міський голова Володимир Буряк також доручив провести службове розслідування з приводу цього нещасного випадку.

Відзначимо, вже кілька років місцева влада говорить про реконструкцію парку "Дубовий гай", половина якого знаходиться в занедбаному стані. Планувалося, що на це виділять понад 380 млн грн.

Запущена частина парку

Запущена частина парку

kp.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на дитину впали двері в поліклініці на Виноградарі. Дитина отримала страшні травми і потрапила на операційний стіл.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Запоріжжя
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ипануться! Ни один памятник Ленину не убил ни одного xoxла, а тут...
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