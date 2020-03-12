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12 березня • оновлено в 13:02
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У Запоріжжі поховали дівчинку, яку вбила статуя: несамовиті фото

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У Запоріжжі 12 березня пройшла церемонія прощання і похорони восьмирічної Ані Ждан, загиблої в результаті падіння статуї у міському парку "Дубовий гай".

Сотні людей прийшли до будинку №46 на вулиці Шкільній, де жила дівчинка, щоб провести дитину в останню путь, повідомляє Ipnews (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Зібралося понад 300 осіб, люди ще підходять. Крім родичів, тут і однокласники дівчинки, і навіть діти, які ходили з Анею в один дитячий садок, і просто небайдужі містяни", – йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

Зазначається, що трагічно загиблу Аню Ждан поховали на кладовищі Святого Миколая. Водночас представників міської влади на церемонії прощання не було.

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

ipne.ws

Зокрема, як пише видання "Гвозди", напередодні батько загиблої дівчинки звернувся до чиновників із проханням не приходити на похорон його дитини і не "піаритися на чужому горі".

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

ipne.ws

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

У Запоріжжі попрощалися з Анею Ждан

gvozdi.zp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Статуя в парку "Дубовий гай" у Запоріжжі впала на дівчинку 8 березня. Її без свідомості відвезли до лікарні. Водночас про смерть дитини стало відомо 9 березня.

  • Адміністрація парку, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебуває на балансі комунального підприємства і її збиралися знищити.

  • Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоби вшанувати пам'ять загиблої Ані Ждан і домогтися покарання для винних.

  • У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблої від падіння дерев'яної статуї в парку "Дубовий гай" 8-річної Ані Ждан. До місця трагедії люди принесли багато квітів і м'яких іграшок. Водночас представники влади проігнорували такий захід.

  • Влада виплатила родині загиблої Ані Ждан 100 тисяч гривень компенсації і створила спеціальну комісію з розслідування щодо директора парку. Водночас обурені містяни запланували на 18 березня мітинг.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
похорон померла дитина фотографии розслідування
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