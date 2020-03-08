У Запоріжжі в парку "Дубовий гай" 8 березня на 10-річну дівчинку впала дерев'яна скульптура ведмедя.

Відповідне відео з'явилося на сторінці в Instagram zptoday. Дівчинку без свідомості забрали на "швидкій" (щоб подивитися відео 18+, доскрольте до кінця).

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції міста, попередньо у дівчинки відкрита черепно-мозкова травма, перелом ноги і руки, передає "Актуально".

У Запоріжжі на дитину впала дерев'яна скульптура

Поруч знаходилися її мати і батько. Медики відразу почали надавати допомогу дитині і госпіталізували її в клінічну дитячу лікарню.

Як пояснили батьки, їх дитина гралася неподалік дерев'яних конструкцій, як раптом ці конструкції впали і придавили її. На місце була викликана слідчо оперативна група Олександрівського відділу поліції, здійснено охорону місця події.

Відео 18 +!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трирічна дівчинка впала у відро з окропом і отримала 50% опіків тіла. Дитину в украй важкому стані рятують в обласній лікарні на Космічній.

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