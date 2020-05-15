У Запоріжжі медики так і не отримали обіцяну доплату: мер ухвалив рішення

У Запоріжжі медичні працівники, які задіяні в боротьбі з коронавірусом COVID-19, так і не отримали доплату за березень у розмірі 300%.

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Про це в Facebook повідомив мер міста Володимир Буряк. Він уточнив, що в зв'язку з цим міська влада вирішила виділити 1 мільйон гривень.

У Запоріжжі медики так і не отримали обіцяну доплату korrespondent.net

"Центральна влада заявила, що гроші з держбюджету за березень давно розподілені між областями, але до міських установ охорони здоров'я вони досі не дійшли. Далі боротися з бюрократією ми не маємо права. Ми знайдемо 1 млн грн, щоб забезпечити медиків тим, що їм належить", – заявив мер Запоріжжя.

Він уточнив, що проєкт рішення про виділення з міського бюджету міста 1 мільйон гривень для доплат медикам буде внесено на затвердження найближчої сесії Запорізької міськради.

Буряк сподівається, що ці кошти будуть компенсовані державою. Він додав, що місто вже направило на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.

Мер також зазначив, що за квітень Запоріжжя отримає 9 мільйонів гривень на доплати для медиків, але через зміни системи виплат, зазначені кошти мають надійти від Національної служби охорони здоров'я, яка направить їх до лікарень. Потім виплати розподілять головні лікарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив кримінальною відповідальністю за невиплату або затримку доплат медикам, які лікують хворих на коронавірус.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зарплати з надбавками в 300% отримали вже 18 областей, іще в шести областях проводиться аналіз стосовно кожного медичного закладу.

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