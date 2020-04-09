У Запоріжжі в одній з міських маршруток жінка на очах у інших пасажирів споювала маленьку дитину алкогольним енергетиком.

Відеодоказ моторошного інциденту опублікував місцевий активіст Андрій Лукін на своїй сторінці в Instagram. Він попросив людей впізнати горе-матір. На кадрах видно, як жінка дає малюку алкогольний напій, а потім сама відпиває з пляшки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Може хтось впізнає леді? 49 маршрут. "Рево". Дитина. Трясця!!! Давайте знайдемо її й візьмемо інтерв'ю", – обурився чоловік.

У Запоріжжі мати споювала дитину в маршрутці Скріншот відео

Пізніше він додав, що його підписники впізнали жінку і розповіли подробиці про її неблагонадійну сім'ю, яка промишляє крадіжками, експлуатуючи маленьких дітей.

"Ця сімейка (чоловік вже встиг відбути термін і вийшов) споює діточок, коли заснуть – заходять в магазин і під виглядом сімейної пари крадуть дорогі товари. При чому ховають під діток, котрі сплять. Наприклад, бере дві пачки кави, ховає одну під дитину, а одну ставить на полицю", – пише Лукін.

За його словами, співробітники магазинів стверджують, що такими крадіжками злочинці займаються вже близько двох років. У торгових закладах їх прозвали "колясочниками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося моторошне відео з росіянками, які влаштували застілля на снігу на дитині, яка спала. Взимку посеред вулиці жінки поклали на землю дівчинку, закутану в ковдру, а зверху розставили закуску і пляшки з алкоголем.