У Запоріжжі в одній з міських маршруток жінка на очах у інших пасажирів споювала маленьку дитину алкогольним енергетиком.
Відеодоказ моторошного інциденту опублікував місцевий активіст Андрій Лукін на своїй сторінці в Instagram. Він попросив людей впізнати горе-матір. На кадрах видно, як жінка дає малюку алкогольний напій, а потім сама відпиває з пляшки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Може хтось впізнає леді? 49 маршрут. "Рево". Дитина. Трясця!!! Давайте знайдемо її й візьмемо інтерв'ю", – обурився чоловік.
У Запоріжжі мати споювала дитину в маршрутці
Скріншот відео
Пізніше він додав, що його підписники впізнали жінку і розповіли подробиці про її неблагонадійну сім'ю, яка промишляє крадіжками, експлуатуючи маленьких дітей.
"Ця сімейка (чоловік вже встиг відбути термін і вийшов) споює діточок, коли заснуть – заходять в магазин і під виглядом сімейної пари крадуть дорогі товари. При чому ховають під діток, котрі сплять. Наприклад, бере дві пачки кави, ховає одну під дитину, а одну ставить на полицю", – пише Лукін.
За його словами, співробітники магазинів стверджують, що такими крадіжками злочинці займаються вже близько двох років. У торгових закладах їх прозвали "колясочниками".
Пост тимчасовий ... може хто то пізнає леді? 49 маршрут ... Рево ... дитина ... твою мать !!! Давайте знайдемо її і візьмемо інтерв'ю @tpzp Прислали передплатники тільки що інфу по "мамі" Текст додаю (00:40) Вообщем ця сімейка (чоловік вже встиг відбути термін і вийшов) споює діточок, коли заснуть - заходять в магазин і під виглядом сімейної пари крадуть дорогі товари. При чому ховають під сплячих діток. Наприклад бере дві пачки кави (ми пачку цеглою називаємо в охороні) ховає одну під дитини, а на полицю ставить одну. Такою схемою вони промишляють року 2. Ми їх називали "колясочники". Коли ще коляска була. Так все награбоване вивантажували під малюка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося моторошне відео з росіянками, які влаштували застілля на снігу на дитині, яка спала. Взимку посеред вулиці жінки поклали на землю дівчинку, закутану в ковдру, а зверху розставили закуску і пляшки з алкоголем.
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