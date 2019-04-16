У Запоріжжі маршрутник по-хамськи викинув пенсіонерку з салону: відео інциденту

У Запоріжжі водій маршрутки вигнав із салону пасажирку, яка на підставі пенсійного посвідчення не оплатила проїзд.

Відповідне відео інциденту, який стався у вівторок, 16 квітня, в автобусі №44, з'явилося на сторінці "Новини Запоріжжя" в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Жінка хотіла скористатися пенсійним посвідченням, проте нарвалася на лють водія. Він почав кричати, а потім і взагалі підійшов до неї, щоб виштовхати з салону.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Між ними виник конфлікт. Перепалка продовжилася і після того, як пасажирка опинилася за дверима автобуса.

Користувачі по-різному відреагували на ситуацію.

"Коли вже почнуть карати за таке? А то начебто правила і закони є, а всім пох*р!", "У старості цьому водилі все повернеться бумерангом сповна", "Пенсіонери часто ще й забувають пред'являти свій документ, який дає їм право на пільговий проїзд", "Правильно", – написали в коментарях.

"Це маршрутка Тепличного комбінату. У них вважається нормою, наприклад, не взяти мого сина вранці в місто. Підозрюю, що через проїзд по учнівському", – поділилася одна з місцевих мешканок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові маршрутник вигнав 13-річну дівчинку з багатодітної сім'ї через неоплачений проїзд.

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