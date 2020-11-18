У Запоріжжі люди по 7 годин стоять у величезних чергах, щоб здати тест на COVID-19. Фото

У Запоріжжі, в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №5 Хортицького району, люди змушені годинами стояти, щоб здати тест на коронавірус або потрапити на звичайний прийом до лікаря.

Ситуацію біля медустанови, де збираються довгі черги, вони назвали "повним трешем", пише "Іz.Індустріалка". Хоча першими на натовпи запорожців, охочих протестуватися на COVID-19, вказав користувач Facebook-спільноти "Портал Бабурка" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Приміщення коронавірусного блоку зовсім невелике. Перед ним – коридорчик, який проходять хворі на COVID-19 та інші захворювання. Потім "коронавірусні" йдуть наліво, всі решта – направо. До того ж, усі заходять у коридор через одні невеликі двері. Головний вхід закрито – перед поліклінікою (ЦПМСП №5 раніше був поліклінікою. – Ред.) іде ремонт", – описує ситуацію видання.

Черга в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №5 у Запоріжжі Facebook "Портал Бабурка"

За словами людей, щоб потрапити на прийом до вузького спеціаліста, їм доводиться проходити через такий коридор. І тільки тому, що в медустанові не можуть зробити сходинки на центральному вході – щоб розділити потік відвідувачів.

Вони зазначають, що про дотримання протиепідемічних заходів не йдеться. Адже всі проходять повз натовп, іноді "доводиться пробиратися до невропатолога, як по мінному полю".

Черги запорожців, охочих здати тест на COVID-19 iz.com.ua

Жителі Запоріжжя скаржаться, що стоять у черзі по 4-7 годин, щоб здати ПЛР-тест на коронавірус. Зазначається, що така ж ситуація склалася і в 4-й, 9-й "поліклініках".

"Стільців мало, люди стоять із температурою. Навіть якщо і не був хворий на COVID-19, заразишся", "Краще одразу зателефонувати сімейному лікарю", "Коли я був тут на початку листопада, навіть ніде стояти нормально не було. Порівняно з тією чергою ця – невелика. Тоді стояли впритул, ледь можна було пройти, були скандали і крики", – розповідають запорожці.

ЦПМСП №5 Хортицького району в Запоріжжі iz.com.ua

Видання підкреслює, що коронавірусний блок дуже малий, там працює всього один лаборант, а треба хоча б три. У ньому ж черговий терапевт проводить первинний огляд пацієнтів із ознаками ГРВІ.

"Тому і велика черга тих, хто кашляють і з температурою. До того ж немає нормальної організації. Не всі приходять на ПЛР із направленням. Деякі бігають декількома кабінетами і стоять у двох-трьох чергах. Починаються розбірки, хто за ким стояв", – йдеться в повідомленні.

Люди скаржаться, що коронавірусні блоки в медустановах Запоріжжя дуже малі iz.com.ua

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