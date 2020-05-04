У Запоріжжі гуртожиток опинився "в полоні" коронавірусу: не випускають навіть по їжу. Фото і відео

У гуртожитку на вул. Історичній у Запоріжжі, де виявлено випадок коронавірусу, ізолювали 45 осіб, які не можуть вийти навіть по їжу.

Про це пише місцевий портал "Актуально". Вони поскаржилися на заборони журналістам, які зібралися під стінами будівлі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що всіх мешканців 4-го поверху перевірили на коронавірус. Вони могли контактувати з жінкою, у якої підтвердився діагноз. Як з'ясувалося, вона – медикиня.

У Запоріжжі гуртожиток із COVID-19 закрили на карантин Актуально

У Запоріжжі гуртожиток із COVID-19 закрили на карантин Актуально

Всього в гуртожитку проживає 250 осіб. На вході чергує поліцейський, перевіряє документи в усіх, хто хоче потрапити всередину.

Працівники компанії УМВЕЛЬТ у захисних костюмах привезли контейнер для відходів гуртожитку на карантині.

У Запоріжжі гуртожиток із COVID-19 закрили на карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі гуртожиток "Молодіжний" став розсадником коронавірусу. Там виявили за день 13 випадків зараження.

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