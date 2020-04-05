Незважаючи на рекомендацію Кабміну в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 громадський транспорт у Запоріжжі продовжить свою роботу.
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Про це в неділю, 5 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
У Запоріжжі громадський транспорт продовжить роботу
Колаж
"Розумію, що така вимушена міра, ймовірно, правильна. Але! У той же час я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має можливості працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу.
Тому, порадившись з юристами, я прийняв наступне рішення – завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути!" – написав Буряк.
Дезінфекція громадського транспорту в Запоріжжі
Facebook / Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя
Дезінфекція громадського транспорту в Запоріжжі
Facebook / Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя
Він заявив, що керується Постановою Кабінету міністрів України від 2 квітня 2020 № 255.
Підкреслюється, що в транспорті можна перебувати тільки в масці або респіраторі.
Як писав OBOZREVATEL, протягом епідемічного сезону в Україні щотижня реєструють понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу, при тому що їх симптоми схожі з COVID-19. Центр громадського здоров'я нагадав, як відрізнити коронавірус від інших респіраторних захворювань.
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