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5 квітня • оновлено в 19:12
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У Запоріжжі громадський транспорт продовжить роботу на карантині

3.1т
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Незважаючи на рекомендацію Кабміну в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 громадський транспорт у Запоріжжі продовжить свою роботу.

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Про це в неділю, 5 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

У Запоріжжі громадський транспорт продовжить роботу

У Запоріжжі громадський транспорт продовжить роботу

Колаж

"Розумію, що така вимушена міра, ймовірно, правильна. Але! У той же час я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має можливості працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу.

Тому, порадившись з юристами, я прийняв наступне рішення – завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути!" – написав Буряк.

Дезінфекція громадського транспорту в Запоріжжі

Дезінфекція громадського транспорту в Запоріжжі

Facebook / Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя

Дезінфекція громадського транспорту в Запоріжжі

Дезінфекція громадського транспорту в Запоріжжі

Facebook / Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя

Він заявив, що керується Постановою Кабінету міністрів України від 2 квітня 2020 № 255.

Підкреслюється, що в транспорті можна перебувати тільки в масці або респіраторі.

Як писав OBOZREVATEL, протягом епідемічного сезону в Україні щотижня реєструють понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу, при тому що їх симптоми схожі з COVID-19. Центр громадського здоров'я нагадав, як відрізнити коронавірус від інших респіраторних захворювань.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
інфекція вірус хвороба транспорт карантин
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