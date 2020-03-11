У Запоріжжі екстрено госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

В обласну клінічну лікарню Запоріжжя з підозрою на коронавірус екстрено госпіталізували жінку, яка раніше прилетіла з Італії.

Поки медики діагностували у неї ГРВІ, гострий фарингіт і пневмонію. А для виключення вірусу COVID-19 біоматеріал відправлено в лабораторію Центру громадського здоров'я в Київ, повідомляє сайт "061".

Попередньо, мешканка Токмака 1972 року народження була на заробітках в Італії. Там 1 березня вона потрапила під дощ і застудилася. Через хронічний пієлонефрит, жінка почала приймати антибіотики, а пізніше роботодавці відпустили її додому для лікування. Так українка прилетіла до Борисполя через Мілан, потім сіла на потяг до Бердянська.

У Запоріжжі з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії

"Уже дорогою додому її стан погіршився і вона звернулася за допомогою до провідника. На вокзалі "Запоріжжя-1" жінку зняли з поїзда і передали медикам", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ", це перший випадок підозри на новий китайський вірус у регіоні. Хоча підкреслюється, що результати досліджень на наявність COVID-19 у жінки очікуються тільки в п'ятницю, 13 березня.

Також відомо, що українка їхала в купе одна. Вагон вже відправили на дезінфекцію, а провідник, із яким вона контактувала, перебуває під наглядом медиків.

Водночас у лабораторному центрі просять містян не панікувати і дотримуватися елементарних правил гігієни.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях госпіталізували вже п'ятьох людей із підозрою на коронавірус COVID-19. Протягом дня 10 березня в лікарню забрали ще трьох осіб.

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