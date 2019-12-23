У Запоріжжі чоловік влаштував різанину на зупинці: одна людина загинула

У Запоріжжі затримали місцевого мешканця, який під час конфлікту спричинив смертельні ножові поранення одному чоловіку та травмував ще трьох.

Як повідомили в відділі комунікації поліції Запоріжжя, НП трапилася 22 грудня приблизно о 2:00 вночі. Загиблого знайшли біля зупинки громадського транспорту.

Ним виявився мешканець Дніпропетровщини. На тілі виявили ножові поранення. Також до лікарні з різаними ранами тулубу доставили ще трьох осіб.

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Правоохоронці встановили, що вбивцею був 24-річний мешканець Запоріжжя, його затримали та оголосили про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 листопада, відбулася різанина в залі ігрових автоматів "Лото", який розташований у МАФі на вулиці Галицькій, 13.

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