Головна Новини
23 грудня • оновлено в 17:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Запоріжжі чоловік влаштував різанину на зупинці: одна людина загинула

1.4т
Читати матеріал російською

У Запоріжжі затримали місцевого мешканця, який під час конфлікту спричинив смертельні ножові поранення одному чоловіку та травмував ще трьох.

Як повідомили в відділі комунікації поліції Запоріжжя, НП трапилася 22 грудня приблизно о 2:00 вночі. Загиблого знайшли біля зупинки громадського транспорту.

Ним виявився мешканець Дніпропетровщини. На тілі виявили ножові поранення. Також до лікарні з різаними ранами тулубу доставили ще трьох осіб.

У Запоріжжі чоловік влаштував різанину на зупинці

У Запоріжжі чоловік влаштував різанину на зупинці

newsru.com

Новини
"Добрий" тато: у Києві чоловік із мачете влаштував дику різанину

Правоохоронці встановили, що вбивцею був 24-річний мешканець Запоріжжя, його затримали та оголосили про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 листопада, відбулася різанина в залі ігрових автоматів "Лото", який розташований у МАФі на вулиці Галицькій, 13.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
4
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
АТОшники резвятся,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Синька - зло
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги