У Запоріжжі топчиновника звинуватили у побитті жінки. Ексклюзивні подробиці

Керівника виконавчої служби у м. Запоріжжя Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Віталія Горлова звинувачують у побитті дружини свого брата та незаконному заволодінні будинком своєї матері.

Донька постраждалої Маргарити Горлової Аліна стверджує, що це був організований напад, і називає імена усіх співучасників ймовірного злочину. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, однак каже, що без свідків справа далі може не піти. Подробиці – у матеріалі OBOZREVATEL.

Відібрав у матері житло

Історія почалася ще у 2014 році, коли Віталій Горлов разом із дружиною, нотаріускою Юлією, зробили фіктивну довіреність та переоформили майно його матері у селі Степанівка Запорізької області на себе.

"Бабуся подала до суду на нього та його дружину, та ще групу нотаріусів, які їм допомагали у переоформленні. У жовтні 2018 року було відкрито кримінальне провадження, справа розглядається у Господарському суді м. Запоріжжя за фактом незаконного переоформлення та підроблення довіреності. Але справа дуже гальмується", – розповідає онука постраждалої Аліна Горлова.

Витяг із судового реєстру про відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства

Через дії рідного сина у літньої жінки трапився інсульт, і вона переїхала до невістки у місто, де поки і проживає. Представляти її інтереси у суді зголосилися Маргарита та Аліна Горлови. Сам Віталій з будинку матері виїхав.

"У середу, 27 травня, він повернувся до будинку і вчинив організований напад на мою матір. Вона поїхала туди проводити ремонтні роботи, я там також була, але ми з хлопцем поїхали до міста ще ввечері 26 травня. Віталій же приїхав наступного дня з трьома чоловіками. Він знав, що мама там сама, одразу підійшли, почали штовхати, рвали одяг, відібрали телефон", – переказує події Аліна.

Віталій Горлов Facebook Аліни Горлової

Поки у Маргарити відбирали телефон, вона все ж встигла набрати доньку, яка, почувши крики матері, сіла в машину і одразу поїхала у село. Там дівчина застала нападників.

Аліна розповідає, що навіть зняла відео з чоловіками, які були присутні на території будинку. Разом із Віталієм там був його син Євген та їхній друг Олександр Книж. Останній опосередковано підтвердив факт нападу, проте сам участі у ньому нібито не брав.

Євген Горлов Facebook Аліни Горлової

Олександр Книж Facebook Аліни Горлової

Сама Маргарита дуже переживає через напад, сім'я збирається звернутися до фахівця, який зможе провести психологічну експертизу. На руках у постраждалої вже є висновки судмедекспертизи про численні синці та рентген, який підтверджує забій ребра.

Висновки судово-медичної експертизи за фактом побиття Маргарити Горлової

Реакція правоохоронців

У Мелітопольскому відділу поліції ГУ НП у Запорізькій області відкрили кримінальне провадження за ст. 125 ч. 1 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

"Поліція також приїхала на місце події, зафіксували напад, у нас є внесена постанова. Але я розмовляла з поліцейським, і він мені пояснив, що навіть за наявності медичної експертизи без свідків ми мало на що можемо розраховувати. Все, що в їхніх силах, вони зроблять, але закон прописаний так, що без свідків довести щось неможливо", – пояснює Аліна.

У справі ведеться досудове розслідування

Єдиним непрямим свідком є сусідка, яка й викликала правоохоронців, коли почула ґвалт із дому Горлових. Але, як каже Аліна, Віталій не пускав її на територію, тому фактично жінка нічого не бачила.

"Юрист повідомляє, що ця ситуація може допомогти у попередній справі за фактом незаконного переоформлення майна, і нарешті притягти їх до відповідальності. А щодо побиття він каже, щоб ми зібрали усі докази, висновки експертиз, і їхали у понеділок до слідчого", – каже донька постраждалої.

Родина переживає

Як повідомила Аліна, ще за часів президентства Віктора Януковича Віталій Горлов був начальником Управління юстиції у Запорізькій області. Наразі ж він є керівником виконавчої служби у м. Запоріжжя, тому у чоловіка чимало зв'язків у місті.

"Ми просили, щоб їх затримали, але в поліції нам сказали, що це не в їхній компетенції. Я їх вмовляла, адже не знаю, що вони можуть зробити далі, Віталій із сином чудово знають, де ми живемо. Вони можуть прийти і сюди, я сама у стресі, нам реально страшно", – каже вона.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції також відреагували на звинувачення свого підлеглого. Як повідомила OBOZREVATEL заступниця начальника управління Тетяна Онищенко, у день скоєння нападу Віталій Горлов перебував у відпустці.

За її словами, наразі підстав для усунення чи звільнення керівника виконавчої служби у м. Запоріжжя немає. Справа перебуває на стадії вивчення, і до подальших дій в управлінні вдаватимуться згідно з розслідуванням правоохоронними органами.