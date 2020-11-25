У Запоріжжі через негативні тести водія швидкої рятували від COVID-19 у звичайній лікарні

Водія швидкої допомоги із Запоріжжя, який заразився коронавірусом, поклали в звичайну лікарню і лікували запалення легенів, оскільки два тести на COVID-19 показали негативний результат.

Історію хвороби батька розповіла виданню "Телеграф" жителька Запоріжжя Катерина Пчельникова. За її словами, із самого початку пандемії чоловік чітко дотримувався запобіжних заходів, піклуючись про здоров'я сім'ї.

У якийсь момент через брак водіїв на підстанції, йому довелося виходити на роботу через добу, хоча звичайний графік – доба через три.

За словами Пчельникової, в жовтні, повернувшись зі зміни, батько почувався зле, його морозило. Температура піднялася до 38 градусів і зникло відчуття смаку. Чоловік здогадався, що захворів на COVID-19.

Після виклику швидкої батьки поїхали до лікарні, де здали тести. Там же їм зробили рентген – у обох він показав односторонню пневмонію.

"Наступного дня татові стало гірше, температура піднялася до 39-ти. Викликали швидку, колеги перевірили сатурацію – 92%, тобто, потрібна госпіталізація", – розповіла Пчельникова.

Вона зазначила, що ПЛР-тест відразу показав позитивний результат у мами і негативний у батька. За словами жінки, мама перенесла хворобу в легкій формі, перебуваючи вдома на ізоляції, а ось тато потрапив до лікарні.

Правда, чоловіка через негативний результату тесту поклали не в спеціалізовану "ковідну", а у звичайну 4-у міську лікарню.

Ця медустанова не обладнана киснем та апаратами штучної вентиляції легенів.

"Думаю, що якщо сюди в тяжкому стані потрапить хворий із коронавірусом, але без підтвердження захворювання, і про нього не буде кому потурбуватися, то він там і помре, йому допомогти не зможуть", – припустила Пчельникова.

Другий тест її батькові зробили за кілька днів у цій же лікарні, де йому у відділенні пульмонології лікували запалення легенів. І він теж виявився негативним.

Чоловікові прописали цинк, вітамін С, якийсь антибіотик і препарат для розрідження крові. Але ефекту від лікування не було.

"У вихідний день я пізно ввечері розмовляла щодо батька з черговим лікарем. Лікар каже: "Він важкий, купуйте антибіотик" – і я о 10 годині ночі мчу купувати ліки за 5 тисяч гривень. Дорогі, звичайно, але збили татові температуру, яка тиждень трималася під 40", – розповіла мешканка Запоріжжя.

Як виявилося потім, у пацієнта розвинувся цукровий діабет, про що він навіть не здогадувався.

За тиждень у чоловіка сатурація почала падати до 80%, і його перевели до палати інтенсивної терапії.

"Проходить години три, я телефоную татові і дізнаюся, що до нього за цей час так ніхто і не підходив, і нічого не під'єднали, йому ставало все гірше і гірше. І тоді з відчаю я зважилася зателефонувати до міського департамента охорони здоров'я. Там відреагували відразу і тата терміново перевезли до спеціалізованої 7-ї лікарні", – розповіла жінка.

За її словами, тут відразу взяли необхідні аналізи, провели обстеження, і цього разу тест, нарешті, підтвердив COVID-19.

Батькові як медпрацівникові приділили особливу увагу, і частину ліків,зокрема й інсулін, надала сама лікарня.

Жінка зізналася, що на лікування сім'я витратила близько 20 тисяч гривень.

"Йому робили днями знімок, запалення легенів ще залишається. Він і досі отримує кисень, благо тут перебоїв із ним немає. Ось тільки якщо тест не показує COVID-19, то тебе сюди не покладуть", – припустила Пчельникова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трапляється багато випадків, коли в людини є всі ознаки коронавірусу, але тести на COVID-19 показують негативний результат. За словами лікарки-інфекціоністки Чернівецької обласної лікарні Ольги Ковебко, цьому може бути три причини.

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