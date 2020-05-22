У Запоріжжі 16-річна дівчина народила дитину вагою менше 700 грам: лікарі намагаються її врятувати

У Запоріжжі 16-річна дівчина на 31-му тижні вагітності народила дитину, яка важить всього 690 грам.

Про це в Instagram повідомила засновниця дитячого фонду "Емоція" Злата Некрасова. За її словами, матері через затримку плода зробили кесарів розтин (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У Запоріжжі 16-річна дівчина народила дитину вагою менше 700 грам instagram.com/zlata_nekrasova111

"Мама породіллі п'є, з батьком дівчинка не спілкується, бабуся, яка могла б їй допомогти, паралізована!" – розповіла Некрасова.

Вона уточнила, що дівчина прислала волонтеру список ліків, яких потребує дитина. Вони дорогі і в лікарні їх немає.

"Один з препаратів "Біовен". Дай Бог, щоб малюк зміцнів. Дитинчаті сьогодні тетій день. До сих пір ліків немає", – написала Некрасова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі в липні 2019 року мати народила двійнят на 27-му тижні вагітності. Один з них важив 750 грам, другий – 940.