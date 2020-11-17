"Працювала не покладаючи рук, щоб тягнути дітей": нові деталі смертельної аварії з таксі Uber у Києві

Ще однією жертвою смертельної аварії в Києві на Великій Кільцевій, коли таксі на швидкості влетіло в зупинку, стала 41-річна Олена Булах. У жінки залишилося двоє дітей: 20-річна дочка й 11-річний син.

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41-річна Олена Булах жила неподалік від місця своєї загибелі. У комунальній квартирі їй із чоловіком Юрієм належать дві кімнати.

Сама Олена працювала в кіоску, де продають шаурму. Вона допомагала нарізати овочі для її приготування. Попереднє місце роботи жінки тут же неподалік, але недавно Олену перевели на іншу точку в районі Святошино.

Того нещасливого ранку, 13 листопада, Олена разом зі своїм молодшим 11-річним сином Іваном якраз ішла на зупинку, щоб їхати на роботу. Ваня останній, хто бачив маму живою. Вони попрощалися та хлопчик пішов до школи.

Про те, що Олена загинула, чоловікові повідомили сусіди. "Один із сусідів повертався з нічної зміни і все це побачив. Лена лежала на зупинці вже мертва. Він подзвонив дружині, а та вже повідомила Юрі", – розповідає знайома родини.

Чоловік і старша дочка, 20-річна Віка, кинулися на місце трагедії. Маму вони ще застали там. "Коли повідомили про смерть мами Вані, він дуже сильно плакав. Віка ще трималася, ймовірно, не могла усвідомити відразу, що трапилося. А на похороні вона вже теж дала волю сльозам", – каже знайома.

Сім'я Олени та Юрія Булах проста і роботяща. Сам чоловік працює на Новій пошті. В Олени ніколи не було сучасного телефону, був звичайний, кнопковий. Тому ні у неї, ні у чоловіка немає своїх сторінок у соцмережах. Сестри, коли готувалися ховати Олену, насилу відшукали її фотографії.

Крім того, що Олена весь тиждень працювала на шаурмі, різала салати, у вільний час замість відпочинку вона відправлялася в Ніжин, там у них є дачний будиночок. "Вони там вирощували овочі, фрукти. Вона весь час працювала не покладаючи рук, щоб тягнути сім'ю і двох дітей. Старша, Віка, вчиться і працює. Вона зараз живе окремо. А молодший Ваня ще школяр", – продовжує знайома.

Незважаючи на нелегке життя, Лена завжди була веселою, відкритою і дуже чуйною. Могла й пожартувати, ніколи не засмучувалася.

В Олени залишилася мама і сестри, які живуть у Ніжині. Молодший син поки залишився з бабусею там. Як вони з батьком житимуть далі, ще не вирішили. Але про дітей піклуватимуться і рідні загиблої Олени.