У ЮНІСЕФ назвали терміни піку пандемії COVID-19 в Україні

В Україні можливий пік захворюваності на коронавірус (COVID-19) уже в січні-лютому 2021 року.

Таке трапиться, якщо не вживати ефективних протиепідемічних заходів. Про це для "РБК-Україна" розповів глава програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) в Україні Андрій Славуцький.

За його словами, зараз наша країна перебуває тільки на початку підйому захворюваності, але протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля. Славуцький попередив, що хвиля буде настільки потужною, що система охорони здоров'я в Україні не впорається.

"Найімовірніше, з цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад, сподіваємося, до березня-квітня. Але якщо будуть дуже ефективні протиепідемічні заходи, то цю хвилю можна збити вже в грудні", – розповів експерт.

Крім того, Славуцький підкреслив, що потрібно вводити чотири рівні жорсткого карантину, щоб зупинити епідемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я назвали передумови для повного локдауну в Україні.