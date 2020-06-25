У Януковича відповіли на підозру ДБР у державній зраді

Адвокатське об'єднання AVER LEX, що представляє інтереси експрезидента України Віктора Януковича, назвало брехливою інформацію про вручення їхньому клієнту підозри в скоєнні державної зради

Про це повідомило Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу AVER LEX. За словами адвоката Віталія Сердюка, жодних повідомлень його клієнтові не вручили.

"Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру в державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету й обороноздатності України", – заявив адвокат.

Він повідомив, що ДБР викликало Януковича 23 червня для допиту, куди прибули представники експрезидента.

"Ми, як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибули у зазначений у повістці час до ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин нез'явлення самого клієнта. І ще раз нагадали представнику відомства, що оскільки Віктор Янукович офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території РФ за загальновідомою адресою, то всі документи мають вручатися йому виключно в порядку міжнародної правової допомоги", – розповів правозахисник.

Сердюк також додав, що адвокати задокументували новину ДБР про нібито сповіщення Віктора Януковича про підозру та готують позов до суду про спростування недостовірної інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишньому президенту України Віктору Януковичу і двом ексміністрам оборони – Дмитру Саламатіну і Павлу Лебєдєву – повідомлено про підозру в державній зраді.