Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що під дію так званого адаптивного карантину можуть підпадати три області – Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська.

Як він розповів у інтерв'ю "Українському радіо", ці регіони сьогодні є лідерами із захворюваності на коронавірус в Україні. Відповідно, у разі зменшення карантинних обмежень в Україні з 11 травня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій та обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення про запровадження посилених заходів на території цих областей.

"Можливо це будуть окремі заклади. Якщо це якийсь ізольований заклад, наприклад, лікарня, де є спалах коронавірусу, там вводитимуться певні обмеження", – сказав Шмигаль.

У яких регіонах можуть ввести адаптивний карантин: Шмигаль дав роз'яснення

Він нагадав, що 4 травня уряд ухвалив постанову про дозвіл з 11 травня відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, відкрити частину об'єктів індустрії краси: салони краси, педікюрні, манікюрні салони, дозволити тренування в командних видах спорту для професійних команд та відкрити магазини непродуктових товарів.

"Тобто фактично відкриються всі магазини, крім тих зон ТРЦ, які викликають масові скупчення, тобто це зони розваг, дитячі зони, кінотеатри, фудкорти в ТРЦ. Решта магазинів можуть працювати. Звісно, МОЗ запроваджує певні алгоритми і протоколи того, як мають працювати всі заклади торгівлі, літні майданчики в ресторанах просто неба тощо. Поки що ми не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт працюватиме й надалі в тих режимах, в яких працював. Мери ухвалюватимуть рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіку роботи", – додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 травня, але з 11 травня дещо послаблять. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.