У яких областях України розпочалося дистанційне навчання: список і правила

Українські школи, які розташовані в регіонах "червоної" зони через COVID-19, розпочали новий навчальний рік дистанційно. В інших навчальних закладах потрібно буде дотримуватися певних правил.

Про особливості початку навчального року розповідали в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Рішення про ослаблення обмежень розглянуть через 14 днів після початку навчання.

У разі перебування в карантинних зонах із "зеленої" по "помаранчеву" школи будуть самостійно вирішувати, як займатися – дистанційно, за змішаною системою або за звичайною.

Де навчальний рік почався дистанційно

З 1 вересня дистанційне навчання почалося в 21-му регіоні України. У список потрапили:

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка і Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Яких правил потрібно дотримуватися в школі

Крім того, Міносвіти оновило правила щодо організації навчального процесу в умовах карантину.

У школах, які розпочали навчальний рік у звичайному режимі, тепер дотримуватимуться таких обмежень:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися в навчальних закладах без маски або респіратора;

у "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;

вчителі ж, які працюють у "жовтій" або "зеленій" зонах, мають просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;

допуск учителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення температурного скринінгу;

в разі підтвердження коронавірусу у когось з учнів увесь клас мусить піти на самоізоляцію;

дозатори й антисептики мають бути в закладі тільки на вході, надалі рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школи, які розташовані в регіонах "червоної" зони через COVID-19, почнуть новий навчальний рік дистанційно. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.