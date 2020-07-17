У які країни можуть полетіти українці: з'явився новий список "червоної" і "зеленої" зон

Карина Бондаренко Суспільство 10:54, 17.07.2020 Оновлено: 11:03, 17.07.2020

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Інформацію станом на 16 липня опублікували на сайті відомства. Відзначається, Албанія, Болгарія і Єгипет стали доступними для відпочинку українцям. У "зеленій зоні" також знаходяться Туреччина і Хорватія.

При цьому в "червоній зоні" залишаються Чорногорія і Мальдіви.

"Нагадуємо, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, повинні проходити обсервацію чи скористатись додатком "Дій вдома", – йдеться в повідомленні.

Список країн "червоної" і "зеленої" зон
МОЗ
Список країн "червоної" і "зеленої" зон
МОЗ
Список країн "червоної" і "зеленої" зон
МОЗ
Список країн "червоної" і "зеленої" зон
МОЗ
Список країн "червоної" і "зеленої" зон
МОЗ

Як писав OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України змінило показник для "небезпечних" країн з COVID-19.

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