У ЗСУ відповіли на "брехливі звинувачення" Кучера про катастрофу Ан-26
У Збройних силах України назвали заяву члена державної комісії з розслідування причин катастрофи Ан-26 ВСУ Олексія Кучера брехливими звинуваченнями і маніпуляцією.
Напередодні Кучер заявив, що до катастрофи був посаджений інший літак, на борту якого перебував син командувача ВПС України Сергія Дроздова. Спростування цього опублікувала прес-лужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Олексій Кучер відразу зробив свої упереджені висновки, навіть не дивлячись на зважену і чітку позицію Голови державної слідчої комісії Олега Уруського. Хоча на ефір пан Кучер не прийшов, в прямому включенні він ганебно перейшов на особистості і дорікнув командувачу Повітряних Сил, нібито літаку, на якому знаходився його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Брехня і маніпуляція!" – стверджують в ЗСУ.
Відзначається, що "абсурдність тверджень чиновника" підтвердили всі гості студії програми програми "Свобода слова" Шустера, а також однопартієць Кучера від "Слуги народу" Ірина Верещук.
"Намагалися утихомирити молодого керівника області, приводили зрозумілі аргументи, але марно"... Можливо пора дзвонити керівнику Служби безпеки України з приводу цього "губернатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні! " – додали в ЗСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Член державної комісії з розслідування причин катастрофи Ан-26 ЗСУ Олексій Кучер заявив, що до катастрофи був посаджений інший літак, на борту якого перебував син командувача ВПС України Сергія Дроздова.
У прямому ефірі він розповів, що пріоритет посадки нібито був відданий іншому борту, а не тому, що був несправний.
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
В результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, швидше за все, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною аварії Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.