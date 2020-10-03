У ЗСУ відповіли на "брехливі звинувачення" Кучера про катастрофу Ан-26

У Збройних силах України назвали заяву члена державної комісії з розслідування причин катастрофи Ан-26 ВСУ Олексія Кучера брехливими звинуваченнями і маніпуляцією.

Напередодні Кучер заявив, що до катастрофи був посаджений інший літак, на борту якого перебував син командувача ВПС України Сергія Дроздова. Спростування цього опублікувала прес-лужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Олексій Кучер відразу зробив свої упереджені висновки, навіть не дивлячись на зважену і чітку позицію Голови державної слідчої комісії Олега Уруського. Хоча на ефір пан Кучер не прийшов, в прямому включенні він ганебно перейшов на особистості і дорікнув командувачу Повітряних Сил, нібито літаку, на якому знаходився його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш. Брехня і маніпуляція!" – стверджують в ЗСУ.

Відзначається, що "абсурдність тверджень чиновника" підтвердили всі гості студії програми програми "Свобода слова" Шустера, а також однопартієць Кучера від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Намагалися утихомирити молодого керівника області, приводили зрозумілі аргументи, але марно"... Можливо пора дзвонити керівнику Служби безпеки України з приводу цього "губернатора", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабєєва? Це точно піде на користь країні! " – додали в ЗСУ.

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