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14 травня • оновлено в 17:24
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У ЗСУ трапився новий спалах COVID-19: з'явилися свіжі дані

1.8т
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У Збройних силах України за станом на ранок 14 травня зафіксовано ще 8 нових випадків коронавірусу. Всього їх – 48.

Як повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, при цьому видужала від COVID-19 вже 61 особа.

"Станом на 7:00 14 травня у Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа і 2 летальні випадки", – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ трапився новий спалах COVID-19: з'явилися свіжі дані

Так, за минулу добу зареєстровано 8 нових випадків COVID-19. В установах охорони здоров'я лікується двоє осіб: один працівник ЗСУ в НВМКЦ "ГВКГ" і один військовослужбовець у ВМКЦ Центрального регіону.

Ще 6 осіб лікуються вдома під наглядом медичної служби: у Чернівецькій області – 1 військовослужбовець, у Хмельницькій області – 1 працівник ЗСУ, у Вінницькій області – 1 працівник ЗСУ, в Харківській області – 1 військовослужбовець, у Київській області – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ .

"Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Отримують належне лікування" – додали медики.

Загалом на ізоляції (зокрема самоізоляція) перебувають 252 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 21 особа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 14 травня, всього з початку пандемії в Україні підтверджено 16 847 випадків захворювання COVID-19, із загальної кількості хворих 456 осіб померли, 4 143 одужали.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Что вы хотите? Армия середины семидесятых.
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Суспільство

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