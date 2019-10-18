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18 жовтня • оновлено в 13:20
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/ Суспільство

"В усьому винен Майдан?!" У мережі спливло знакове фото Донбасу

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Прапори "ДНР" з'явилися в Україні задовго до подій на Майдані Незалежності у Києві 2013-2014 років, які незабаром отримали назву Революції Гідності, а також до анексії РФ Криму і війни на Донбасі.

Історичним фото. ймовірно, з мітингу в Донецьку, на якому були присутні триколори з символікою відомої нині самопроголошеної "Донецької народної республіки", поділився у Twitter блогер із ніком Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

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"Весна 2006 року. В усьому винен Майдан (с)", – підписав він свій пост.

Донецьк. Весна 2006 року

Донецьк. Весна 2006 року

twitter.com/666_mancer

Водночас користувачі у коментарях навіть не бралися спростовувати це припущення. Навпаки – вони підтвердили його, пригадавши деякі деталі з життя міста.

"Після Помаранчевої Революції РФ почала просувати ідеї від'єднання Донбасу. На з'їзді у Сєвєродонецьку озвучили цю ідею, але народ був не готовий. Почалася затяжна підготовка. У 2007-2008 роках з'явиться символ-"колорадка". У 2014-му, після втрати контролю РФ над Україною, почалося", – розповів один із користувачів.

Інші коментатори також вказали на знакові докази безпосередньо на фото й називали роки, коли дійсно бачили подібну символіку на Донбасі.

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Виноват ли Майдан?

"Ця чернь із 2004 року вже тусувалася у Донецьку. Треба було цю мерз*ту одразу пакувати", "Все починалося із 2005 року. Мій однокласник ходив Алчевськом і збирав підписи за федералізацію. Скрізь. У школах, тролейбусах, магазинах, на підприємствах...", "Ну ось, якось так: там логотип sim sim, він був до 2007-го, тому, дійсно це **й знає коли", "У них і сайт свій був "донецької республіки". СБУ заборонила організацію, але сайт працював", "Та ж на Майдані у 2007-му були ці самі прапори! Ніхто не відреагував!", "Винен не придушив тоді, навесні 2006-го", зазначають користувачі.

Коментарі до посту Necro Mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" використовують довідки для проведення перепису жителів самопроголошених на Донбасі "республік". Відповідне фото у Twitter опублікував блогер Necro Mancer.

На "документі" вказано, що він "слугує тільки для правильного підрахунку населення". У довідці декілька рядків. Жителям "ЛНР" і "ДНР" пропонують вказати ім'я та рік народження, що порушує принцип анонімності. В кінці людина має поставити підпис та ініціали.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР ДНР Донбас Революція Гідності
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
один "Pedo" это нафотожопил, другой "Necro" эту галиматню разместил, теперь очередь остальным "Shizo" в это дружно поверить )))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не хочет Донбасс жить в стране, где то и дело какие-то нацистские "революции" случаются, то помаранчавая, то гнидности, не хочет Донбасс с портретами вонючего трупа бaндepы ходить, идите в жoпу!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, а ты иди в ж*пу со своими ленинами, сралинами и пуйлами. Небось в Латвии такого дерьма нет, а ты сильно скучаешь, ватка головного мозга. Так приедь в ордло, может протрезвеешь.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
русская земля, що ви хочете?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Артеллерист Моня, реально они даже не правоприемники ссср. Это просто разговоры, которые юридически не подкреплены. РФ новое государство и претендовать могут только на свои лапти, кокошники и балалайки. Хотя реально у них все ворованное и им не принадлежит.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Zhikharev Dmitry, проснись причем тут РФ????это украинская территория и к русы Москва имеет такое же отношение как Африка к Аляске))))вы не правоприемники царской России причем официально и никаких прав на царское не имеете вы правоприемники СССР и вам всего сто лет )))
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