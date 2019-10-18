"В усьому винен Майдан?!" У мережі спливло знакове фото Донбасу

Прапори "ДНР" з'явилися в Україні задовго до подій на Майдані Незалежності у Києві 2013-2014 років, які незабаром отримали назву Революції Гідності, а також до анексії РФ Криму і війни на Донбасі.

Історичним фото. ймовірно, з мітингу в Донецьку, на якому були присутні триколори з символікою відомої нині самопроголошеної "Донецької народної республіки", поділився у Twitter блогер із ніком Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Весна 2006 року. В усьому винен Майдан (с)", – підписав він свій пост.

Донецьк. Весна 2006 року twitter.com/666_mancer

Водночас користувачі у коментарях навіть не бралися спростовувати це припущення. Навпаки – вони підтвердили його, пригадавши деякі деталі з життя міста.

"Після Помаранчевої Революції РФ почала просувати ідеї від'єднання Донбасу. На з'їзді у Сєвєродонецьку озвучили цю ідею, але народ був не готовий. Почалася затяжна підготовка. У 2007-2008 роках з'явиться символ-"колорадка". У 2014-му, після втрати контролю РФ над Україною, – почалося", – розповів один із користувачів.

Інші коментатори також вказали на знакові докази безпосередньо на фото й називали роки, коли дійсно бачили подібну символіку на Донбасі.

"Ця чернь із 2004 року вже тусувалася у Донецьку. Треба було цю мерз*ту одразу пакувати", "Все починалося із 2005 року. Мій однокласник ходив Алчевськом і збирав підписи за федералізацію. Скрізь. У школах, тролейбусах, магазинах, на підприємствах...", "Ну ось, якось так: там логотип sim sim, він був до 2007-го, тому, дійсно – це **й знає коли", "У них і сайт свій був – "донецької республіки". СБУ заборонила організацію, але сайт працював", "Та ж на Майдані у 2007-му були ці самі прапори! Ніхто не відреагував!", "Винен – не придушив тоді, навесні 2006-го", – зазначають користувачі.

Коментарі до посту Necro Mancer Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" використовують довідки для проведення перепису жителів самопроголошених на Донбасі "республік". Відповідне фото у Twitter опублікував блогер Necro Mancer.

На "документі" вказано, що він "слугує тільки для правильного підрахунку населення". У довідці декілька рядків. Жителям "ЛНР" і "ДНР" пропонують вказати ім'я та рік народження, що порушує принцип анонімності. В кінці людина має поставити підпис та ініціали.

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