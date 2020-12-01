У Всесвітній день боротьби зі СНІДом AHF привертає увагу до 'Іншої пандемії' і закликає єднатися у боротьбі з нею

Фокус світової уваги виправдано сконцентрувався на COVID-19. Але боротьба з ВІЛ/СНІД повинна тривати, щоб не здати набутих позицій та досягти нових успіхів у стриманні пандемії ВІЛ/СНІД.

З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який традиційно відзначають 1 грудня, Фундація АнтиСНІД (AHF) оголосила тему цього року "СНІД – інша пандемія". Мета кампанії – підкреслити, що СНІД – реальна проблема, з якою людство продовжує боротися і важливо припиняти зусиль незважаючи на інші виклики – такі як нова пандемія COVID-19. Кампанія з хештегом "СНІД – інша пандемія" триває з 26 листопада по 8 грудня на сторінці Facebook AHF Ukraine.

До студії "Сніданок з 1+1" завітала Ярослава Лопатіна, Голова Представництва Фундації АнтиСНІД США в Україні. Вона порівняла відношення людей до ВІЛ та COVID-19, нагадала про засоби захисту від ВІЛ та наголосила на безпечності життя поруч з ВІЛ-позивною людиною.

"ВІЛ залишається серйозним викликом для України. Зараз увага суспільства прикута до COVID-19, але епідемія ВІЛ-інфекції нікуди не поділася. В Україні доступне безкоштовне тестування на ВІЛ, безкоштовне лікування, проте третина тих, хто живе з ВІЛ, не знають про це і не лікуються. Ми ще не досягли повного контролю над епідемією. Сьогодні важливо не втратити досягнуте і продовжити боротьбу з ВІЛ", – зазначила Ярослава Лопатіна.

На початок 2020 року в Україні проживає понад 251 тисяча людей з ВІЛ, проте тільки 2/3 з них знають про ВІЛ-позитивний статус, 121 тисяча пацієнтів отримує антиретровірусну терапію.

У країні зберігається ситуація пізнього виявлення ВІЛ, незважаючи на те, що кожного року проводять понад 2,5 млн тестувань.

У 2020 році офіційно зареєстровано 13277 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України та 44 випадки ВІЛ-інфекції серед іноземців, 1802 людини померли від хвороб, пов’язаних зі СНІДом. Понад 70% нових випадків інфікування в Україні відбувається через незахищені сексуальні стосунки.

"COVID-19 виправдано зайняв заголовки новин, але ми не повинні забувати про пандемію, яка вирує вже 30 років і вражає мільйони людей у всьому світі", – сказала Террі Форд, керівник відділу глобальної адвокації та політики AHF.

"Важливо, щоб світові лідери також приділяли увагу ВІЛ-інфекції в Всесвітній день боротьби зі СНІДом, а також таким компаніям, як "СНІД – інша пандемія". Це лише один зі способів закликати їх дотримуватися обіцянки зупинити СНІД", – продовжила Террі Форд.

Однією з головних проблем залишається соціальна стигма. COVID-19 ще раз показав, що проблеми здоров’я пов’язані з питаннями прав людини, рівності та соціального захисту. Через громадські заходи AHF планує донести, що безпека суспільства залежить від безпеки кожного, а тому слід вчитися лояльності та співчуттю.

Україна посідає одне з перших місць за рівнем захворюваності ВІЛ у європейському середовищі. Зоя Шабарова, керівник бюро AHF у Європі підсумувала: "СНІД – це "інша пандемія", і ми не складемо руки, поки її не буде взято під контроль."