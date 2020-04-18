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18 квітня • оновлено в 12:58
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У ВООЗ зробили нову заяву про імунітет від коронавірусу

1.7т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я не впевнені в тому, що наявність антитіл до COVID-19 говорить про імунітет до цього вірусу. Тому вони не можуть рекомендувати країнам застосовувати масове експрес-тестування для виявлення нібито імунних людей для ослаблення карантину.

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Як повідомляє DailyMail, в епідеміологи ВООЗ не мають ніяких доказів того, що антитіла, які виробляються у перехворілих на коронавірус, здатні створити імунітет від хвороби.

ВООЗ: антитіла до COVID-19 можуть не давати імунітету

ВООЗ: антитіла до COVID-19 можуть не давати імунітету

europeanpharmaceuticalreview.com

Таким чином вони ставлять під сумнів плани урядів країн, які хотіли за допомогою експрес-тестів виявити людей, у яких є антитіла, і послабити для них карантинні заходи (наприклад, дозволити ходити на роботу). Так хотіли вчинити, зокрема, в США і Великобританії.

"Багато країн пропонують використовувати швидкі діагностичні серологічні тести, щоб мати можливість отримати те, що вони вважають мірою імунітету. В даний час у нас немає доказів того, що використання серологічного тесту може показати володіє імунітетом людина чи ні", – заявила спеціалістка ВООЗ з інфекційних захворювань Марія Ван Керкхове, виступаючи на прес-конференції в Женеві.

Марія Ван Керкхове

Марія Ван Керкхове

AFP

Її підтримав і доктор Майкл Райан – виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій. Крім того, він додав, що багато тестів навіть не покажуть наявність антитіл, так як їх точність залишає бажати кращого.

За словами Ван Крекхове, раннє дослідження пацієнтів в Шанхаї показало, що у деяких хворих був досить високий рівень антитіл – в результаті, це не захистило їх від зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МОЗ України попередили, що самостійне проведення експрес-тестів на коронавірус COVID-19 несуть загрозу оточуючим.

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